Студенты, бездомные, матери-одиночки: Венесуэла объявила о наборе майнеров

Правительство Венесуэлы создало проект, в ходе которого жители страны будут поощряться за майнинг национальной криптовалюты El Petro.

Президент страны Николас Мадуро надеется, что в программу вступят более одного миллиона человек, в число которых войдут прежде всего студенты, а также безработные, одинокие матери и бездомные.

Глава страны, выступая на молодежном форуме Chamba Juvenil, отметил: программа была разработана, чтобы помочь молодым людям и нуждающимся влиться в сферу труда. Кроме того, предполагается предоставить возможность трудоустройства выпускников высших заведений. Регистрация на участие в проекте станет доступной 15 апреля 2018 года.

На пресс-конференции, которая прошла в этот четверг, министр по делам молодежи Педро Инфанте сообщил, что, по планам программы, майнинг поспособствует укреплению El Petro, а также поможет стране стать ближе к экономической революции и демократизировать экономическую систему.

Ранее мы писали, что китайское рейтинговое агентство пророчит криптовалюте El Petro великое будущее.

фото: Visual Hunt