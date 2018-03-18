Куба любит веселиться

Остров свободы умеет принимать гостей. Отправляйтесь туда весной, и попадете на фестиваль, посвященный началу сбора грейпфрутов.

От кубинцев, говорят, подарков не жди. Небольшие зарплаты, часть населения продолжает получать пособия по карточкам.

Туристы для них богачи, раз могут позволить себе оплатить перелет на остров. Тем ценнее банкноты с изображением национальных героев — Че Гевары и Фиделя Кастро , которые вручил мне кубинец в качестве сувенира.

— Команданте не хотел, чтобы в его честь называли улицы, печатали деньги с его портретом, — рассказывал Рамон, который согласился составить нам компанию во время прогулки по городу. Он, как и многие из местных, неплохо говорит по-русски — освоил язык еще во время учебы и работы в школе в Туле. — Но в конце концов согласился на такой вариант своего изображения на деньгах, правда, только на песо (один из двух видов кубинской валюты, находящихся в официальном обращении республики. Состоит из 100 сентаво. — «ВМ»).

Парадоксально, что площадь Фиделя Кастро спустя несколько месяцев после его смерти появилась в Москве — на пересечении Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц, а вот в Гаване такой не найти.

Разглядываю купюры. На банкноте в один песо — портрет Хосе Марти, лидера освободительного движения Кубы от Испании . С другой стороны — Фидель Кастро на танке среди толпы людей въезжает в Гавану в 1959-м. Кубинский песо — валюта, недоступная для туристов. Для иностранцев здесь другие деньги — конвертируемые песо, или, сокращенно, «куки», по стоимости равные доллару. Во всех банках и пунктах обмена меняют исключительно на них. Существует даже негласный закон: ни под каким предлогом не принимать оплату от туристов в песо. И не зря. Ведь тот же самый товар для кубинца будет стоить в разы дешевле.

Советские хиты

Куба, как мне показалось, отлично настроена на русских туристов. Великолепные пляжи с мелким песочком и бирюзовой водой, теплый климат, питание по системе «все включено». Только с сувенирами здесь пока скромно: кроме неэкспортируемого рома, кофе, сигар и картин с изображением улиц и машин, здесь покупать нечего. Заказываем кофе в кафе в самом центре рынка. За соседним столиком мужчины что-то бурно обсуждают на испанском, после чего один из них подходит к нам.

— Вы же из России ? — порусски с акцентом спрашивает нас. И услышав положительный ответ, начинает расспрашивать обо всем.

А затем как запоет нашу русскую «Катюшу», четко, выдерживая каждую ноту.

«Вот дает!» — мысленно восхищаюсь я.

На Кубе на русском говорят многие. Раньше он был в школьной программе, его учили военные во время своей подготовки, кубинцы выезжали на обучение в СССР.

Многие из них до сих пор помнят и благодарят за ту поддержку. Хотя сотрудничество прекратилось еще в год распада Союза.

— Россия очень похожа на нашу страну, просто с лучшей экономикой, — говорит кубинка Наталья. — Надеюсь, что так же свободно путешествовать, как вы сегодня, смогут и кубинцы. Я хочу вновь побывать в Москве, на Красной площади. Только у вас так холодно! Возможно, эта мечта о путешествиях создала на Кубе забавную традицию на Новый год. Чтобы в наступающем году были приключения и путешествия, кубинцы ходят вокруг дома с чемоданом или с мешком. А на дно своей сумки кладут несколько монет.

ЛЮБИМЫЕ МАШИНЫ ФИДЕЛЯ КАСТРО

КАБРИОЛЕТ ЗИЛ-111В

Одна из первых машин с автоматической коробкой передач, подарок Никиты Хрущева.

ГАЗ-РАФ-3920

Ограниченный выпуск, всего пять в мире. Одну из них в белом цвете отправили на Кубу, остальные были в черном цвете.

ГАЗ-13 «ЧАЙКА»

Представительский легковой автомобиль, символ взлета советского автопрома, подарок Никиты Хрущева. Его выпускали малой серией на Горьковском автомобильном заводе с 1959 по 1981 год. Всего изготовили примерно 3179 машин.

TATRA T603

Представительского класса — специально для Кастро оснастили мощным кондиционером.