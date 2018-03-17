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Глава Конституционной ассамблеи исключила возможность смены политической модели Венесуэлы
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Глава Конституционной ассамблеи исключила возможность смены политической модели Венесуэлы 

ТАСС 10 часов назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дельси Родригес исключила возможность смены политической модели развития страны. Об этом сообщил в пятницу сайт радиостанции Union Radio.
"Когда мы говорим о политической власти, то тем, кто хочет снова ее взять, мы заявляем, что они никогда не вернутся, мы больше никогда не отдадим политическую власть", — сказала Родригес. Венесуэла, придерживающаяся социалистической модели развития, в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, который вынудил сотни тысяч ее граждан выехать за рубеж.
Выборы президента южноамериканской страны назначены на 20 мая. Крупнейшие оппозиционные партии отказались участвовать в голосовании. Тем не менее, как заявлял глава государства Николас Мадуро, голосование пройдет в любом случае, с оппозицией или без нее, и страна получит «легитимного избранного президента».
На высший государственный пост кроме Мадуро претендуют самовыдвиженец Луис Алехандро Ратти, представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и лидер оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон.
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