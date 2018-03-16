Россия и Куба обсудили направления сотрудничества в сфере туризма

Согласно информации Ростуризма, стороны обсудили направления развития сотрудничества между двумя странами в сфере туризма, а также ключевые вопросы, связанные с повышением качества и доступности услуг для туристов. «Отдельное внимание в беседе было уделено вопросам возможной организации дополнительных чартерных перевозок, а также расширению предложений отдыха и путешествий с ориентацией на ключевые туристские аудитории — семьи с детьми, молодежь и других», — говорится в сообщении.

Первый заместитель министра туризма Республики Куба Алексис Морехон отметил длительные дружеские отношение и активное сотрудничество в разных областях экономики. Также он выразил желание со стороны правительства Кубы наращивать туристический обмен между двумя странами.

Ведомство информирует, что туристический поток между Россией и Кубой в последнее время растет, причем в обоих направлениях. По данным Росстата, в 2017 году российские граждане совершили 75 тысяч поездок на Кубу, что на 67% превышает позапрошлогодний показатель. Число турпоездок граждан Кубы в Россию за тот же период составило 29 тысяч — на 12% больше по сравнению с 2016 годом. Олег Сафонов также пригласил граждан Кубы посетить матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Глава Ростуризма подчеркнул, что популярность Кубы среди россиян — любителей заграничных путешествий растет. «Причиной тому дружественные отношения и тесное сотрудничество между нашими странами, имеющее длительную историю, а также доступные цены и растущее качество отдыха на кубинских курортах. Кроме того, Республика Куба является одной из самых безопасных для туристов стран Латинской Америки. Вместе с кубинскими коллегами мы продолжим работать над созданием максимально благоприятных условий для россиян, выбирающих Кубу в качестве места проведения отпуска», — сказал он.

Стороны договорились продолжить диалог по вопросам развития туризма в рамках заседания Межправительственной рабочей группы, а также рассмотреть возможность создания турпродукта, который включал бы посещение нескольких стран.