Правительство одобрило договор с Кубой о передаче преступников

Соответствующее постановление, подписанное председателем Правительства Дмитрием Медведевым , размещено на официальном портале правовой информации.

После того как договор будет рассмотрен президентом, глава государства направит его на ратификацию в Госдуму

Межправительственный документ о передаче для отбывания наказания лиц, осуждённых к лишению свободы, был подписан в Гаване 13 декабря 2016 года.

Под преступлениями, влекущими выдачу, подразумеваются уголовно наказуемые деяния, которые в соответствии с законодательством России Кубы влекут наказание в виде лишения свободы на срок от одного года или более.

Россия, со своей стороны, выдаёт нарушивших закон беглецов в 65 государств.