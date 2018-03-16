Правительство одобрило договор с Кубой о передаче преступников 

Соответствующее постановление, подписанное председателем Правительства Дмитрием Медведевым, размещено на официальном портале правовой информации.
После того как договор будет рассмотрен президентом, глава государства направит его на ратификацию в Госдуму.
Межправительственный документ о передаче для отбывания наказания лиц, осуждённых к лишению свободы, был подписан в Гаване 13 декабря 2016 года.
Под преступлениями, влекущими выдачу, подразумеваются уголовно наказуемые деяния, которые в соответствии с законодательством России и Кубы влекут наказание в виде лишения свободы на срок от одного года или более.
Россия, со своей стороны, выдаёт нарушивших закон беглецов в 65 государств.
Список стран, которые не выдают России беглых преступников, в настоящее время включает, среди прочих, Великобританию, США, Украину, Белоруссию, Китай, Латвию, Литву, Эстонию, Швецию и Японию.