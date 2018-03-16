Президент Перу заявил, что ему нечего скрывать в связи с коррупционным делом Odebrecht

ТАСС , 16 марта. Президент Перу Педро Пабло Кучински заявил, что ему нечего скрывать в связи с коррупционным скандалом вокруг бразильской строительной корпорации Odebrecht. Соответствующее заявление он сделал в четверг в своем Twitter.

"Я закончил давать показания прокурору Гамильтону Кастро в качестве свидетеля в атмосфере уважения и полного сотрудничества со следствием. Как я и говорил с самого начала, мне нечего скрывать и я готов рассказать все, что знаю, соответствующим органам", — отметил Кучински.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Перу вновь допросила президента страны по делу о коррупции. В разговоре с Кучински участвовала группа следователей во главе с прокурором Гамильтоном Кастро. Предыдущий допрос президента состоялся 28 декабря и продлился несколько часов. Он также проходил в рабочей резиденции главы государства в Лиме

Дело, о котором идет речь, связано с подозрениями в адрес бывшего перуанского лидера Алехандро Толедо, занимавшего высший государственный пост с 2001 по 2006 год. Кучински в его администрации работал на должности министра экономики и финансов. Именно деятельность политика на этом посту и оказалась в центре внимания следователей. По версии следствия, Толедо и представители его администрации получили от Odebrecht взятку в размере $20 млн, а взамен бразильская компания заключила выгодный контракт на строительство крупной автомагистрали.