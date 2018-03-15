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На ВЭФ по Латинской Америке обсуждают поиск нового источника роста экономики
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На ВЭФ по Латинской Америке обсуждают поиск нового источника роста экономики 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Сан-Паулу, 15 марта /Синьхуа/ — Всемирный экономический форум /ВЭФ/ по Латинской Америке открылся в среду в бразильском городе Сан-Паулу. На нем будет главным образом обсуждаться вопрос о том, как найти новый стимул роста латиноамериканской экономики.
Президент Бразилии Мишел Темер на церемонии открытия форума отметил, что после двухлетнего экономического спада в стране зафиксировано постепенное оживление экономики, и он с оптимизмом смотрит на перспективу бразильской экономики.
Исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб в своем выступлении заявил, что в момент оживления мировой экономики международной торговле как никогда нужна справедливая конкуренция.
В двухдневном форуме участвуют более 750 представителей политических и деловых кругов, в том числе вице-президент Панамы Исабель Сен Мало де Альварадо, глава МИД Аргентины Хорхе Фаури, министр иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунес и посол Китая в Бразилии Ли Цзиньчжан.
Всемирный экономический форум по Латинской Америке, который является одной из региональных встреч ВЭФ, проводится ежегодно в латиноамериканских странах поочередно. —0—
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