Убийство депутата в Бразилии вывело на улицы тысячи человек

Не менее 10 тысяч человек приняли участие в митингах, организованных в память о бразильской активистке по защите прав человека и депутате муниципального собрания Рио-де-Жанейро Мариэли Франку.

В Сан-Паулу манифестанты полностью перекрыли одну из центральных улиц — проспект Паулиста. Люди собрались и у здания, где в последние два года работала погибшая. Митинги также прошли в столице страны и в городе Салвадор.

ТАСС напоминает, что Франку была убита вечером 15 марта в центре Рио-де-Жанейро. Неизвестные расстреляли автомобиль, на котором она возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией.