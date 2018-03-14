Венесуэла попросит ООН научить Колумбию проводить выборы

"Мы собираемся попросить, чтобы генеральный секретарь ООН и УНАСУР создали комиссию

с целью немедленно поддержать нашу сестринскую республику Колумбию

чтобы они научились проводить выборы", — приводит слова министра газета Ultimas Noticias. «Пускай приезжают на курсы по проведению выборов в Венесуэлу», — добавил он, отметив, что «в мире нет избирательной системы надежнее венесуэльской».

По словам политика, «выборы в Колумбии были катастрофой» и их необходимо провести заново, так как большинство избирателей «проголосовали против всех».

Парламентские выборы прошли в Колумбии с 9 по 13 марта, на 27 мая в стране запланированы выборы президента.

Боливарианская Республика переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Из-за тяжелого положения в стране в Колумбию бежали более полумиллиона граждан Венесуэлы. Опасаясь притока беженцев, на время проведения парламентских выборов Колумбия закрыла границу с Венесуэлой.