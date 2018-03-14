Венесуэла попросит ООН научить Колумбию проводить выборы 

ТАСС, 14 марта. Власти Венесуэлы намерены направить запрос генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Союзу южноамериканских наций (УНАСУР) о создании специальной комиссии, чтобы помочь Колумбии в проведении выборов. Об этом во вторник сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.
"Мы собираемся попросить, чтобы генеральный секретарь ООН и УНАСУР создали комиссию
с целью немедленно поддержать нашу сестринскую республику Колумбию
чтобы они научились проводить выборы", — приводит слова министра газета Ultimas Noticias. «Пускай приезжают на курсы по проведению выборов в Венесуэлу», — добавил он, отметив, что «в мире нет избирательной системы надежнее венесуэльской».
По словам политика, «выборы в Колумбии были катастрофой» и их необходимо провести заново, так как большинство избирателей «проголосовали против всех».
Парламентские выборы прошли в Колумбии с 9 по 13 марта, на 27 мая в стране запланированы выборы президента.
В последнее время ужесточаются взаимные обвинения Боготы и Каракаса в адрес друг друга. Колумбия и ее лидер Хуан Мануэль Сантос резко критикуют власти Венесуэлы и лично президента Николаса Мадуро за гонения на оппозицию и провал социальной политики.
Боливарианская Республика переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Из-за тяжелого положения в стране в Колумбию бежали более полумиллиона граждан Венесуэлы. Опасаясь притока беженцев, на время проведения парламентских выборов Колумбия закрыла границу с Венесуэлой.