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PDVSA обвинила трейдеров Vitol, Glencore, Trafigura и Helsinge в коррупции — СМИ
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PDVSA обвинила трейдеров Vitol, Glencore, Trafigura и Helsinge в коррупции — СМИ 

Прайм 14 марта 2018
МЕХИКО, 14 мар /ПРАЙМ/. Венесуэльская нефтяная госкорпорация PDVSA обвинила трейдерские компании Vitol, Glencore, Trafigura и Helsinge в коррупции, сообщил портал Noticias24 со ссылкой на источники. По его данным, швейцарская прокуратура уже возбудила по этим обвинениям уголовное дело.
PDVSA 6 марта пожаловалась, что перечисленные компании якобы получалина нерегулярной основе конфиденциальную информацию и коррумпировали сотрудников PDVSA, а также не нарушали конкуренцию при покупке и продаже нефтепродуктов. Все эти компании являются швейцарскими или имеют филиал в Швейцарии.
Венесуэльская компания оценивает ущерб от этих действий в 5,2 миллиарда долларов. Швейцарская прокуратура, по данным издания, возбудила уголовное дело, два сотрудника Helsinge в Женеве были арестованы, один позже отпущен.
Ранее сообщалось, что власти Швейцарии проводят расследование о соблюдении рядом банков страны норм по предотвращению отмывания денег в связи с коррупционной схемой в PDVSA.
PDVSA сама находится в центре крупного коррупционного скандала — ранее министерство нефти Венесуэлы заявило о начале проверки ее контрактов на фоне задержания Эулохио дель Пино и Нельсона Мартинеса, возглавлявших министерство нефтяной и горнорудной промышленности и PDVSA. Они подозреваются в причастности к коррупции. Также по подозрению в коррупции было задержано руководство Citgo — американского подразделения PDVSA.
В октябре 2017 года комиссия подконтрольной оппозиции национальной ассамблеи Венесуэлы представила доклад о случаях хищения 11 миллиардов долларов в PDVSA в 2004–2011 годах. Бывший глава компании Рафаэль Рамирес назвал документ лживым и заявил, что оппозиция безответственно продвигает кампанию по дискредитации лидеров революции.
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