Оппозиция Венесуэлы просит ООН не присылать миссию 

Москва, 13 марта — «Вести. Экономика». Оппозиционный альянс Венесуэлы призвал ООН не отправлять наблюдателей на президентские выборы 20 мая, чтобы избежать легитимизации результатов опроса, которые будут сфальсифицированы в пользу президента Николаса Мадуро, передает Reuters.
Николас Мадуро
Мадуро, который надеется на переизбрание в условиях экономического краха, из-за чего множество граждан Венесуэлы были вынуждены перебраться в соседние страны, попросил ООН направить наблюдателей на голосование. Основная оппозиционная коалиция бойкотирует выборы на том основании, что совет по выборам исторически выступал за правящую Социалистическую партию, а самые известные кандидаты от оппозиции были заключены в тюрьму или лишены возможности занимать должность. По словам депутата Дельсы Солорзано из оппозиционной коалиции «Широкий фронт», они попросили ООН не подтверждать легитимность майского голосования. Она также добавила, что миссия организации заключается в защите прав человека, а не «в утверждении диктатуры». Пресс-секретарь ООН заявил, что ответ правительства на получение миссии был получен. "Но наша позиция по всем таким вопросам заключается в том, что отправка наблюдателей за выборами требует мандата от одного из органов государства-члена ООН", например, Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи, написал по электронной почте представитель ООН Фархан Азиз Хак. "Если бы (Генеральная Ассамблея) или Совет Безопасности должны были предоставить мандат, мы бы ответили соответствующим образом", — отметил он. Лидеры оппозиции Венесуэлы планируют провести протесты в ближайшие выходные, чтобы потребовать улучшения условий для предстоящего голосования. Бывший губернатор Анри Фалькон вышел из коалиции и решил выступить против Мадуро, настаивая на том, что низкий рейтинг Мадуро в опросах общественного мнения делает его слабым кандидатом. Критики говорят, что правительство, вероятно, будет манипулировать результатами голосования и что участвующие стороны узаконят этот процесс. Мадуро говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую возглавляет оппозиция с помощью Вашингтона. Его критики говорят, что проблемы страны являются результатом проблем социалистической политики. Как писали «Вести. Экономика», проправительственный Верховный суд Венесуэлы в январе отказал оппозиционной коалиции в регистрации на президентские выборы в этом году. Коалиция планировала провести праймериз, чтобы договориться о совместном кандидате. Но в правительстве заявили, что коалиция нарушила принцип избежания «двойной принадлежности» в политике и, следовательно, не может быть допущена к выборам. Критики Мадуро назвали такое обвинение необоснованным и заявили, что это решение стало еще одной демонстрацией правонарушений в избирательном процессе.