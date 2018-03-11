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Себастьян Пиньера вступил в должность президента Чили
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Себастьян Пиньера вступил в должность президента Чили 

РИА Новости 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 11 мар — РИА Новости. Лидер партии «Национальное обновление» коалиции «Вперед, Чили» Себастьян Пиньера вступил в воскресенье в должность президента Чили, сменив правившую страной с 2014 года Мишель Бачелет.
Церемония инаугурации прошла в здании национального конгресса южноамериканской страны, она транслировалась в эфире местного телевидения. Бачелет лично передала президентскую ленту своему преемнику на этом посту, и 68-летний Пиньера принес присягу в качестве нового главы государства.
Пиньера одержал победу на президентских выборах в декабре 2017 года, опередив во втором туре сенатора-левоцентриста Алехандро Гильиера. Пиньера стал президентом во второй раз — он уже занимал пост главы государства с 2010 по 2014 год. Пиньера пришел в политику в 1989 году, до этого много лет проработал в экономических и банковских институтах, занимался инвестиционной деятельностью. По данным журнала Forbes, в 2017 году состояние Пиньеры составляло 2,7 миллиарда долларов.
От политика либеральной формации Пиньеры наблюдатели ожидают изменения курса после правления социалиста Бачелет в сторону обеспечения роста экономики и отмены ряда реформ в налоговой и социальной сфере, предпринятых его предшественницей. По мнению Пиньеры, они больно ударили по экономике Чили, являющейся крупнейшим мировым производителем меди.
Между тем, рассчитывать на поддержку парламента, где у Пиньеры нет большинства, ему пока не приходится. Партии президента придется искать создания коалиций для проведения реформ, отменяющих, в частности, социальные привилегии для небогатых учащихся вузов. Высшее образование в Чили традиционно считается одним из самых дорогих в мире. При этом палату депутатов чилийского парламента в воскресенье возглавила социалистка Майя Фернандес, внучка свергнутого в 1973 году президента Сальвадора Альенде.
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