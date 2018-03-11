На Кубе проходят парламентские выборы

ГАВАНА, 11 марта. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев /. Жители Кубы принимают в воскресенье активное участие в выборах в законодательные органы власти, по итогам которых будет обновлен состав Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) и органов самоуправления всех 15 провинций. В этом убедился корреспондент ТАСС, побывавший на одном из избирательных участков в столичном районе Плайя.

На участке избиратель получает два бюллетеня: в одном перечислены кандидаты в депутаты Национальной ассамблеи, в другом — кандидаты в делегаты провинциальной ассамблеи. В числе кандидатов в парламент от данного избирательного округа фигурируют заместитель председателя Госсовета Кубы Мерседес Лопес Асеа и министр транспорта Адель Искьердо Родригес. Краткие биографии и фотографии всех кандидатов вывешены при входе на участок.

Разрешается голосовать за одного, нескольких или сразу за всех кандидатов, включенных в избирательные бюллетени. Кандидат считается избранным, если за него было подано более половины бюллетеней, признанных действительными. Возле урн для голосования стоят пионеры, которые отдают честь каждому, кто опускает бюллетень.

"Избирательный участок открылся в 7 часов утра (14:00 мск). Голосование проходит активно. К 11 часам утра (18:00 мск) свой гражданский долг исполнили более 50% зарегистрированных избирателей", — рассказал ТАСС глава районной избирательной комиссии Мануэль Родригес

"Это первые выборы без лидера Кубинской революции Фиделя Кастро , который ушел из жизни в ноябре 2016 года. Сегодня мы голосуем за наши идеалы, за революцию, за суверенитет и независимость нашей страны", — отметил 70-летний житель района Плайя Хосе Луис Москера, одним из первых пришедший на избирательный участок.

Голосование идет активно по всей стране. По данным Национальной избирательной комиссии, спустя четыре часа после открытия участков свой гражданский долг выполнили почти четыре миллиона кубинцев — 45,5% от общего числа тех, кто имеет право голоса.

Лозунг выборов

Нынешние выборы в парламент, как и в прошлые годы, проходят на Кубе под лозунгами поддержки революции и социалистического курса, избранного руководством республики.

"Мы голосуем за родину и за социализм. Эти выборы — дань памяти Фиделю Кастро и выражение поддержки нашему нынешнему лидеру Раулю Кастро , который в эти трудные времена возглавил процесс актуализации нашей социально-экономической модели", — заявил журналистам, опустив в урну бюллетень, первый заместитель председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель. Именно он, как ожидается, сменит в апреле Рауля Кастро на посту главы государства. Диас-Канель проголосовал в городе Санта-Клара, от которого был выдвинут кандидатом в депутаты парламента.

Коснувшись темы американо-кубинских отношений, серьезно ухудшившихся после прихода к власти в США Дональда Трампа , первый зампредседателя Госсовета и Совета министров обвинил американскую администрацию в «возврате к риторике холодной войны» и принятии мер, наносящих вред миллионам кубинцев. В минувшие месяцы Трамп ужесточил торгово-экономическое эмбарго в отношении островного государства и сократил численность персонала посольства США на Кубе.

Первое заседание нового парламента

Голосование завершится в 18:00 (01:00 понедельника мск), после чего избирательные комиссии приступят к подсчету голосов, при котором может присутствовать любой желающий. Как ожидается, предварительные итоги выборов будут объявлены в понедельник.

Каких-либо сюрпризов от нынешнего народного волеизъявления на Кубе ждать не стоит, ведь на каждый из 605 депутатских мандатов здесь претендует один человек. Таким образом, выборы являются своего рода плебисцитом, позволяющим выявить степень поддержки социалистического курса, избранного руководством страны.

Первое заседание парламента нового созыва состоится 19 апреля 2018 года. На нем депутаты изберут из своих рядов 31 члена Госсовета — высшего органа исполнительной власти, который берет на себя и законодательные функции в перерывах между заседаниями Национальной ассамблеи. Сразу после этого Госсовет назначит своего председателя — главу государства и правительства.

Рауль Кастро больше не собирается претендовать на высшую государственную должность. Однако, по всей видимости, он по-прежнему будет депутатом Национальной ассамблеи и до 2021 года останется во главе Компартии Кубы.