Ещё
Тимошенко исключили из президентской гонки в Колумбии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко исключили из президентской гонки в Колумбии 

Lenta.ru 8 марта 2018
Фото: АР
Лидер Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) Родриго Лондоньо, известный как Тимошенко, не будет участвовать в выборах президента страны. Об этом сообщает Associated Press.
Это связано с состоянием его здоровья: недавно Лондоньо перенес операцию на сердце, кроме того, врачи диагностировали у него хроническое заболевание легких.
О намерении участвовать в выборах он объявлял в начале 2018 года, выборы президента пройдут в Колумбии в мае.
FARC заключила с властями Колумбии мирное соглашение в 2016 году, бывшие повстанцы стали партией и получили возможность участвовать в выборах. Лондоньо возглавил группировку в 2011 году. FARC вела вооруженную борьбу против правительства с 1964 года.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России234
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям179
Атомные подлодки РФ дошли до США148
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео431
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле313
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение