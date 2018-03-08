Тимошенко исключили из президентской гонки в Колумбии

Лидер Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) Родриго Лондоньо , известный как Тимошенко, не будет участвовать в выборах президента страны. Об этом сообщает Associated Press.

Это связано с состоянием его здоровья: недавно Лондоньо перенес операцию на сердце, кроме того, врачи диагностировали у него хроническое заболевание легких.

О намерении участвовать в выборах он объявлял в начале 2018 года, выборы президента пройдут в Колумбии в мае.

FARC заключила с властями Колумбии мирное соглашение в 2016 году, бывшие повстанцы стали партией и получили возможность участвовать в выборах. Лондоньо возглавил группировку в 2011 году. FARC вела вооруженную борьбу против правительства с 1964 года.