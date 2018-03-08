Бывших президентов Колумбии и Боливии задержали в аэропорту Кубы 

Бывшего президента Колумбии Андреса Пастарану и экс-главу Боливии Хорхе Кирогу задержали в аэропорту Гаваны и выслали из страны по распоряжению властей Кубы, передает ФБА «Экономика сегодня».
Уточняется, что политиков задержали в международном аэропорту имени Хосе Марти. Через два часа после прибытия их отправили обратным рейсом.
Стоит отметить, что Пастрана и Кирога прилетели в Гавану из Боготы для участия в церемонии вручения премии, которую присуждает кубинская диссидентская организация «Латиноамериканская сеть молодежи за демократию».