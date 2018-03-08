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Бывших президентов Колумбии и Боливии задержали в аэропорту Кубы
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Бывших президентов Колумбии и Боливии задержали в аэропорту Кубы 

Газета.Ru 8 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Бывшего президента Колумбии Андреса Пастарану и экс-главу Боливии Хорхе Кирогу задержали в аэропорту Гаваны и выслали из страны по распоряжению властей Кубы, передает ФБА «Экономика сегодня».
Уточняется, что политиков задержали в международном аэропорту имени Хосе Марти. Через два часа после прибытия их отправили обратным рейсом.
Стоит отметить, что Пастрана и Кирога прилетели в Гавану из Боготы для участия в церемонии вручения премии, которую присуждает кубинская диссидентская организация «Латиноамериканская сеть молодежи за демократию».
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