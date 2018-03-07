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СМИ: последний аргентинский диктатор скончался на 91 году жизни
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СМИ: последний аргентинский диктатор скончался на 91 году жизни 

ТАСС 7 марта 2018
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 марта. /ТАСС/. Последний глава аргентинской военной хунты Рейнальдо Биньоне скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил в среду телеканал Todo Noticias.
По его данным, Биньоне, находящийся под стражей за совершенные диктаторским режимом преступления, умер в военном госпитале, куда был доставлен из-за ухудшения здоровья.
Биньоне был приговорен к нескольким пожизненным срокам. В мае 2016 года суд в частности признал его виновным в преступлениях против человечности, совершенных в рамках так называемого Плана Кондор. Эту операцию в 70-80 годах прошлого века совместно проводили военные режимы Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Чили с целью ликвидации политических оппонентов.
24 марта 1976 года власть в Аргентине захватили военные во главе с генералом Хорхе Виделой. Был распущен парламент, введен комендантский час, приостановлена деятельность политических партий и профсоюзов. По официальным данным, за годы военной диктатуры в Аргентине бесследно исчезли 18 тыс. граждан. По мнению правозащитных организаций, эта цифра достигает 30 тыс. человек.
Биньоне в июле 1982 года стал последним президентом Аргентины, назначенным военной хунтой. В декабре 1983 года он передал власть гражданскому правительству президента Рауля Альфонсина.
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