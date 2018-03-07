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Колумбия закрыла границу с Венесуэлой
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Колумбия закрыла границу с Венесуэлой 

Газета.Ru 7 марта 2018
Колумбийские власти приняли решение временно закрыть границу с Венесуэлой, передает сайт argumenti.ru.
Соответствующую информацию в минувший вторник, 6 марта, предоставил глава Министерства внутренних дел страны Гильермо Ривера.
Уточняется, что граница будет закрыта с завтрашнего дня до конца недели. Данная мера была принята в связи с проведением парламентских выборов на территории Колумбии, которые состоятся в грядущее воскресенье. Отметим, что протяженность границы между странами достигает 2,22 тысячи километров.
В настоящий момент на колумбийской территории находятся не менее 550 тысяч граждан Венесуэлы, напоминает в среду, 7 марта.
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