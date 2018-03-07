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Колумбия решила закрыть границу с Венесуэлой
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Колумбия решила закрыть границу с Венесуэлой 

Российская Газета 7 марта 2018
С 8 по 11 марта Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за предстоящих парламентских выборов. Об этом заявил колумбийский министр внутренних дел Гильермо Ривера, передает РИА Новости.
Выборы в высший законодательный орган Колумбии запланированы на 11 марта. Протяженность границы между двумя государствами составляет порядка 2,22 тысячи километров.
На территории Колумбии находятся более 550 тысяч венесуэльцев. В феврале колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос дал указание повысить меры безопасности на границе в ответ на резкий рост числа выходцев из соседней страны.
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