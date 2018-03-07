Колумбия решила закрыть границу с Венесуэлой

С 8 по 11 марта Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за предстоящих парламентских выборов. Об этом заявил колумбийский министр внутренних дел Гильермо Ривера, передает РИА Новости

Выборы в высший законодательный орган Колумбии запланированы на 11 марта. Протяженность границы между двумя государствами составляет порядка 2,22 тысячи километров.