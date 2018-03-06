МИД допустил вероятность смены посла в Аргентине

Она отметила, что послы в среднем назначаются в среднем на 4-5 лет, в "больших точках" — на более длительный срок. "Но вот Аргентина — шесть лет, это как раз тот срок, после которого начинается вопрос, так или иначе, о ротации посла. Поэтому, когда какие-то люди, которые находятся рядом с посольством, выдают свою информацию о ротацию посла за своё влияние на это назначение — это, конечно, просто спекуляция", — подчеркнула Захарова.