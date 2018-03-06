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МИД допустил вероятность смены посла в Аргентине
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МИД допустил вероятность смены посла в Аргентине 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: Фото : страница Gendarmería Nacional в Twitter
Вопрос о смене посла РФ в Аргентине стоит на повестке дня, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Посол (РФ в Аргентине Виктор — ред.) Коронелли даже на этот вопрос — хотя он никогда не обсуждается самими послами — он сказал, что есть плановая ротация, он там находится более шести лет, и само собой этот вопрос так или иначе на повестке дня стоит, потому что послы назначаются президентом и исключительно президентом. Они, конечно, проходят одобрение коллеги министерства, но это прерогатива только президента", — сказала Захарова.
Она отметила, что послы в среднем назначаются в среднем на 4-5 лет, в "больших точках" — на более длительный срок. "Но вот Аргентина — шесть лет, это как раз тот срок, после которого начинается вопрос, так или иначе, о ротации посла. Поэтому, когда какие-то люди, которые находятся рядом с посольством, выдают свою информацию о ротацию посла за своё влияние на это назначение — это, конечно, просто спекуляция", — подчеркнула Захарова.
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