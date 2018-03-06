Члены блока АЛБА выступили за участие Венесуэлы в Саммите Америк в Перу

ТАСС , 6 марта. Страны, входящие в Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА), выступили в поддержку участия Венесуэлы в апрельском Саммите Америк в Перу . Об этом говорится в декларации, принятой по итогам очередной, 15-й по счету встречи представителей и лидеров государств — участников регионального блока, которая состоялась в Каракасе, столице Венесуэлы.

"Саммит АЛБА не приемлет исключения Венесуэлы из состава участников Саммита Америк, который пройдет в столице Лимы Перу", — говорится в сообщении МИД Боливарианской Республики, размещенном в Twitter. Члены блока также высказались в поддержку «соблюдения международного права» и «мирного разрешения противоречий» и осудили планы, нацеленные «против суверенитета и самоопределения народов».

Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, МИД Перу 13 февраля объявил о решении отказать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в возможности участвовать в Саммите Америк. Эту позицию поддержала Группа Лимы, в которую входят представители 12 стран ( Чили Парагвай и Перу). Однако после того, как страна — хозяйка саммита отозвала свое приглашение, Мадуро сообщил, что собирается присутствовать на встрече.

Саммиты Америк — встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран.