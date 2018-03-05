Русские идут, а американцы уже пришли!

Сексуальных «ангелов» всемирно известной компании по продаже женского белья Victoria's Secret с обворожительной улыбкой на рекламных щитов нам пытается представить как русских красоток, которые хотят соблазнить мексиканцев и призвать их голосовать за Лопеса Обрадора.

А почему бы и нет. Путин — настоящий мачо. Он отправил целую бригаду россиян на помощь Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору (АМЛО), чтобы удивить глупеньких мексиканцев и заставить их поверить в то, что в геополитическом споре есть только гендерный ответ.

Возникают вопросы.

А разве не русские красавицы соблазнили персонал министерства обороны , включая самого главного начальника? Не под их ли влиянием принимается решение о закупке в России военной техники, которая выходит из строя с многочисленными человеческими жертвами?

Можно ли себе представить, чтобы русские красавицы соблазнили бы того же Трампа, и он под их влиянием отдал бы приказ мексиканскому президенту передать американцам часть своей национальной территории ради обеспечения безопасности?

В этом случае речь идет о передаче Соединенным Штатам национального суверенитета.

Однако такие примеры есть.

Недавно я возвращался рейсом AM 0935 мексиканской авиакомпании Aeroméxico из Монтеррея в Мехико и стал свидетелем того, как командир корабля предупредил пассажиров, что они могут быть подвергнуты личному досмотру агентами безопасности Соединенных Штатов в столичном аэропорту. Я подумал, что перепутал рейс и лечу в США. Однако сосед успокоил меня и заявил, что он часто летает этим рейсом и постоянно слышит такое объявление.

Я считаю, что моя страна с благословения мексиканских властей подвергается американскому вторжению.

Попытки представить Россию как враждебную страну, пытающуюся вмешаться в избирательный процесс в Мексике — это миф. А вот присутствие сотрудников американской службы безопасности в мексиканском аэропорту — это реальность. Я, как и многие мои сограждане, обеспокоены этим фактом.

В Мексике недавно прошла Международная конференция «Демократия и авторитаризм в Мексике и в мире» с участием более 50 ученых из США, Европы и Мексики. Известный американский ученый Джон Аккерман, выступая на форуме, скептически отнесся к обвинениям в адрес России о вмешательстве в выборы в США.

Те, кто хорошо знают американскую культуру, уверяют, что, несмотря на преобладание определенных общих культурных черт, различия между американцами иногда могут быть радикальными.

Например, из уст профессора Нейла Харви из государственного университета Нью-Мексико мы слышим, что политика Трампа по отношению к Мексике ничем не отличается от предыдущего курса Вашингтона и является его продолжением.

Для меня политика правительства США основывается на имперской власти, а не на демократии. У нас разные взгляды на общество. Я считаю, что в обществе, где правят монополии не может быть никакого равенства и демократии. Эта идея принадлежит видному деятелю войны за независимость США Томасу Джефферсону . Французский политический деятель, автор книги «Демократия Америки» Алексис де Токвиль полагал, что у американского общества демократии нет.

Видный мексиканский экономист Хосе Луиса Сесеня пишет: «В конце 19 века — начале 20 века происходило расширение монополистического капитала в Соединенных Штатов и некоторых европейских странах».

Но вернемся к президентским выборам в Мексике.

Следует рассказать о лидере Мексиканского профсоюза горняков Наполеоне Гомесе Уррутиа, который подвергается политическим преследованиям со стороны руководства одной из крупнейших мексиканских компаний — «Групо Мехико» и Координационного совета предпринимателей Монтеррея.

Гомеса Уррутия преследуют за то, что он имеет собственную точку зрения на происходящие в стране процессы, постоянно критикует действующую власть, требует, чтобы «Групо Мехико», зарабатывая миллионы долларов, вкладывала часть этих денег в обеспечение безопасности и охраны здоровья горняков.

Он показывает пример того, как должны трудящиеся бороться за свои права. Именно за это его невзлюбили власти предержащие.

Если Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору удастся объединиться с лидером профсоюза горняков, то мы станем свидетелями их дискредитации со стороны мексиканских журналистов, интеллектуалов, сотрудников администрации президента и официальных властей.

Союз Обрадора и Уррутии повышает возможность прихода к власти левых сил, поэтому кандидат от коалиции «Гражданский фронт за Мексику» Рикардо Анайя и кандидат от правящей Институционно-революционной партии Хосе Антонио Мид будут увещевать избирателей не голосовать за АМЛО, так как он несет угрозу будущему Мексики.

Если им это удастся сделать, и мы потерпим поражение, то вмешательство гринго во внутренние дела Мексике только усилится, а о «русском вмешательстве» будущему Мексики мы будем вспоминать с улыбкой.