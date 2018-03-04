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На Кубе семь шкатулок продали за рекордные 1,49 миллиона евро
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На Кубе семь шкатулок продали за рекордные 1,49 миллиона евро 

Российская Газета 4 марта 2018
На табачном фестивале в Гаване семь деревянных шкатулок для хранения сигар продали за 1,49 миллиона евро. Организаторы мероприятия пообещали, что вырученные средства пойдут на нужды системы здравоохранения Кубы.
Как сообщает ТАСС, самый дорогой лот за 340 тысяч евро купил гражданин Гонконга. Раньше на подобные аукционы выставлялись лоты с автографом Фиделя Кастро, что существенно повышало спрос на них у ценителей сигар.
Шкатулки, которые еще называют хьюмидорами, изготавливают из ценных пород дерева. Внутренняя часть обычно выстилается древесиной испанского кедра. Влажность внутри шкатулки должна быть 68-72%. В этом случае сигары могут храниться долгое время без потери качества.
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