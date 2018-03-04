Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн на нужды кубинского здравоохранения 

ГАВАНА, 4 марта. /ТАСС/. Семь эксклюзивных хьюмидоров — деревянных шкатулок ручной работы для хранения сигар — ушли с молотка на закрытии международного «табачного» фестиваля в Гаване за €1,49 млн Как сообщили в субботу организаторы мероприятия, все вырученные средства пойдут на нужды кубинской системы здравоохранения.
Самым дорогим лотом стал хьюмидор с 550 сигарами марки Cohiba, ушедший с молотка за €340 тыс. Покупателем драгоценной шкатулки стал гражданин Гонконга. За внушительные суммы были также проданы хьюмидоры с сигарами других известных марок.
Раньше на подобные аукционы выставлялись лоты с автографом лидера Кубинской революции Фиделя Кастро (1926-2016), что существенно повышало спрос на них у ценителей сигар. Хьюмидоры изготавливаются из разных ценных пород дерева. Внутренняя часть шкатулки обычно выстилается древесиной испанского кедра. Главной задачей хьюмидора является поддержание влажности на уровне 68-72%, при которой сигары могут храниться без потери качества.
Двадцатый фестиваль кубинских сигар проходил в Гаване на протяжении пяти дней. В этом году в престижном форуме приняли участие около 2 тыс. специалистов, бизнесменов и ценителей табака из более чем 70 стран, в том числе России.
В программу фестиваля по традиции вошли посещения табачных плантаций в западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио, считающейся одним из лучших табаководческих регионов мира, и лучших сигарных фабрик столицы. Кроме того, гости фестиваля смогли принять участие в различных мастер-классах, в том числе по скручиванию сигар. Участники конкурса Habanosommelier соревновались в мастерстве комбинирования сигар с различными крепкими напитками. Победу в состязании одержал представитель Великобритании.
На гала-ужине по случаю завершения форума выступили многие популярные артисты, в том числе кубинская хип-хоп группа Orishas. Почетным гостем церемонии был мексиканский актер Демиан Бичир, сыгравший роль Фиделя Кастро в фильме Стивена Содерберга «Че» (Che, 2008) о легендарном латиноамериканском революционере Эрнесто Че Геваре.