Ещё
Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн на нужды кубинского здравоохранения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн на нужды кубинского здравоохранения 

ТАСС 4 марта 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
ГАВАНА, 4 марта. /ТАСС/. Семь эксклюзивных хьюмидоров — деревянных шкатулок ручной работы для хранения сигар — ушли с молотка на закрытии международного «табачного» фестиваля в Гаване за €1,49 млн Как сообщили в субботу организаторы мероприятия, все вырученные средства пойдут на нужды кубинской системы здравоохранения.
Самым дорогим лотом стал хьюмидор с 550 сигарами марки Cohiba, ушедший с молотка за €340 тыс. Покупателем драгоценной шкатулки стал гражданин Гонконга. За внушительные суммы были также проданы хьюмидоры с сигарами других известных марок.
Раньше на подобные аукционы выставлялись лоты с автографом лидера Кубинской революции Фиделя Кастро (1926-2016), что существенно повышало спрос на них у ценителей сигар. Хьюмидоры изготавливаются из разных ценных пород дерева. Внутренняя часть шкатулки обычно выстилается древесиной испанского кедра. Главной задачей хьюмидора является поддержание влажности на уровне 68-72%, при которой сигары могут храниться без потери качества.
Двадцатый фестиваль кубинских сигар проходил в Гаване на протяжении пяти дней. В этом году в престижном форуме приняли участие около 2 тыс. специалистов, бизнесменов и ценителей табака из более чем 70 стран, в том числе России.
В программу фестиваля по традиции вошли посещения табачных плантаций в западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио, считающейся одним из лучших табаководческих регионов мира, и лучших сигарных фабрик столицы. Кроме того, гости фестиваля смогли принять участие в различных мастер-классах, в том числе по скручиванию сигар. Участники конкурса Habanosommelier соревновались в мастерстве комбинирования сигар с различными крепкими напитками. Победу в состязании одержал представитель Великобритании.
На гала-ужине по случаю завершения форума выступили многие популярные артисты, в том числе кубинская хип-хоп группа Orishas. Почетным гостем церемонии был мексиканский актер Демиан Бичир, сыгравший роль Фиделя Кастро в фильме Стивена Содерберга «Че» (Che, 2008) о легендарном латиноамериканском революционере Эрнесто Че Геваре.
ТАСС: последние новости
Globo: депутат муниципального собрания застрелена в Рио-де-Жанейро Досрочное голосование на выборах президента РФ состоялось в шести городах Бразилии Парламент Перу поддержал инициативу о запуске процесса импичмента президента
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России279
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям185
Атомные подлодки РФ дошли до США175
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео486
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле323
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение