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Семь человек погибли в результате стрельбы на границе Венесуэлы и Колумбии
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Семь человек погибли в результате стрельбы на границе Венесуэлы и Колумбии 

RT на русском 1 марта 2018
Об этом на своей странице в Twitter написал представитель штата Тачира Фредди Берналь.
«В столкновении погибли семеро колумбийцев из военизированных формирований (пятеро мужчин и две женщины)» — сообщил он.
Он также уточнил, что силы безопасности штата изъяли семь единиц огнестрельного оружия, гранату, три автомобиля, столько же мотоциклов.
По имеющейся информации, за нападением стояла группировка Los Pelusos.
Ранее сообщалось, что в колумбийской городе Барранкилья неизвестные подорвали взрывное устройство возле полицейского участка.
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