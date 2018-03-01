Семь человек погибли в результате стрельбы на границе Венесуэлы и Колумбии

Об этом на своей странице в Twitter написал представитель штата Тачира Фредди Берналь.

«В столкновении погибли семеро колумбийцев из военизированных формирований (пятеро мужчин и две женщины)» — сообщил он.

Он также уточнил, что силы безопасности штата изъяли семь единиц огнестрельного оружия, гранату, три автомобиля, столько же мотоциклов.

По имеющейся информации, за нападением стояла группировка Los Pelusos.

Ранее сообщалось, что в колумбийской городе Барранкилья неизвестные подорвали взрывное устройство возле полицейского участка.