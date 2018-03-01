Консульство Венесуэлы в Майами возобновило работу перед выборами

МЕХИКО , 1 мар — РИА Новости . Консульство Венесуэлы в американском Майами , где проживает множество мигрантов из этой страны, возобновило свою работу почти за два месяца до выборов венесуэльского президента.

Консульство было закрыто еще в январе 2012 года, однако недавно президент Николас Мадуро пообещал возобновить его работу, чтобы венесуэльцы в Майами могли проголосовать.

По данным портала Nuevo Herald, работа консульства стала возможной после уплаты правительством Венесуэлы 145 тысячи долларов долга за аренду помещения, накопившегося с сентября прошлого года.

Выборы президента намечены в Венесуэле на 22 апреля. Во вторник кандидатами были зарегистрированы сам Мадуро и Энри Фалькон от партии «Прогрессивный авангард», несмотря на консолидированное решение оппозиции не участвовать в этих выборах, которые она считает несправедливыми и непрозрачными.