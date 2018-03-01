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Консульство Венесуэлы в Майами возобновило работу перед выборами
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Консульство Венесуэлы в Майами возобновило работу перед выборами 

РИА Новости 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 1 мар — РИА Новости. Консульство Венесуэлы в американском Майами, где проживает множество мигрантов из этой страны, возобновило свою работу почти за два месяца до выборов венесуэльского президента.
Консульство было закрыто еще в январе 2012 года, однако недавно президент Николас Мадуро пообещал возобновить его работу, чтобы венесуэльцы в Майами могли проголосовать.
По данным портала Nuevo Herald, работа консульства стала возможной после уплаты правительством Венесуэлы 145 тысячи долларов долга за аренду помещения, накопившегося с сентября прошлого года.
Выборы президента намечены в Венесуэле на 22 апреля. Во вторник кандидатами были зарегистрированы сам Мадуро и Энри Фалькон от партии «Прогрессивный авангард», несмотря на консолидированное решение оппозиции не участвовать в этих выборах, которые она считает несправедливыми и непрозрачными.
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