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На границе Венесуэлы и Колумбии семь человек погибли из-за боестолкновения
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На границе Венесуэлы и Колумбии семь человек погибли из-за боестолкновения 

РИА Новости 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 1 мар — РИА Новости. Семь человек погибли в результате вооруженного столкновения с силами безопасности Венесуэлы на границе с Колумбией.
"В столкновении погибли семеро колумбийцев из военизированных формирований (пятеро мужчин и две женщины)" — написал в своем микроблоге в Twitter Фредди Берналь, назначенный центральными властями на должность так называемого «защитника» штата Тачира в пику губернатору-оппозиционеру. Параллельно Берналь занимает должность министра городского сельского хозяйства Венесуэлы.
Столкновение произошло в минувший вторник в районе муниципалитета Уренья штата Тачира. Силы безопасности штата изъяли также семь стволов огнестрельного оружия, гранату, три автомобиля, столько же мотоциклов.
Граница между Венесуэлой и Колумбией длиной 2,2 тысячи километров является вотчиной контрабандистов и наркомафии, переправляющих свои товары в обход официальных пунктов пропуска. Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно обвинял колумбийские мафиозные группировки в подрыве экономики своей страны.
Граница закрывалась на год с августа 2015 года по указу венесуэльского президента после нападения контрабандистов на военных. О постепенном открытии границы между двумя странами президенты Мадуро и Хуан Мануэль Сантос договорились только в августе 2016 года.
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