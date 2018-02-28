Ставка на компрадоров: США используют Латинскую Америку как «задний двор»

Соединенные Штаты уже долгое время ведут политику, направленную на удержание стран Латинской Америки в зоне своих интересов.

Об этом можно судить, детально изучив всю подноготную становления власти в регионе. Исходя из фактов, можно смело говорить о том, что США используют своих соседей как «задний двор».

Все началось с так называемой «доктрины Монро» и продолжалось вплоть до 1960-х годов. Америка использовала латинские страны в качестве дешевой ресурсной базы. В этом Вашингтону помогали «пастухи», которые активно продвигали в регионе проамериканскую политику. Ставку США делали на олигархические элиты — именно они отвечали за власть «на местах», организацию госпереворотов и потасовки на выборах.

Своеобразное расследование провел журналист Федерального агентства новостей . В качестве примера он привел ситуацию в Венесуэле , когда американцы намеревались свергнуть лидера Боливарской республики Уго Чавеса . В 2002 году его временно отстранили от власти, и на место политика пришел «одобренный» в США Педро Кармон. Однако план не сработал и Чавес быстро вернулся к власти.

В наши дни до сих пор олигархи являются главными владельцами земли и промышленных предприятий в Латинской Америке. Компрадоры занимаются экспортом сырья, тем самым загоняя местных жителей в нищенские условия. Только по состоянию на 2016 год лишь 10% латиноамериканцев владеют 70% богатств всего континента.

Нет никаких сомнений в том, что Вашингтон продолжит свою политику в этом направлении. В частности, недавно посол Венесуэлы в России заявил о том, что США намерены помешать проведению выборов в Боливарской республике, которые намечены на апрель текущего года. По мнению дипломата, Америка сделает все для того, чтобы представить их нелегитимными.

На этом фоне заявления Соединенных Штатов о «российском вмешательстве в выборы» выглядят, мягко говоря, смешно. Особенно если учесть тот факт, что Вашингтон до сих пор не представил этому никаких доказательств.