На Кубе создадут учреждение, которое займется сохранением наследия Фиделя Кастро

"Задачей нового учреждения будет изучение и сохранение наследия исторического лидера Кубинской революции. По словам Рауля Кастро, создание этой организации является чрезвычайно важной задачей", — отмечалось в репортаже.

В понедельник была сформирована рабочая группа по созданию нового учреждения, в которую вошли представители властей и эксперты различных специальностей. Работу группы будет курировать первый заместитель председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.

Перед смертью лидер Кубинской революции попросил не называть его именем площади и улицы, а также не воздвигать памятники в его честь. Воля команданте была исполнена, однако на улицах кубинских городов нередко можно встретить плакаты с такими надписями, как «Фидель с нами» и «Да здравствует революция».

В апреле 2017 года в Гаванском университете открылась кафедра по изучению наследия Фиделя Кастро. В начале нынешнего года появилось специальное учреждение, которое будет заниматься воплощением в жизнь научных идей лидера Кубинской революции.