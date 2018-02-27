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На Кубе создадут учреждение, которое займется сохранением наследия Фиделя Кастро
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На Кубе создадут учреждение, которое займется сохранением наследия Фиделя Кастро 

ТАСС 27 февраля 2018
Фото: ТАСС
ГАВАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро распорядился создать специальное учреждение, в задачу которого будет входить сохранение наследия его старшего брата, исторического лидера Кубинской революции Фиделя Кастро (1926-2016). Об этом сообщило в понедельник кубинское телевидение.
"Задачей нового учреждения будет изучение и сохранение наследия исторического лидера Кубинской революции. По словам Рауля Кастро, создание этой организации является чрезвычайно важной задачей", — отмечалось в репортаже.
В понедельник была сформирована рабочая группа по созданию нового учреждения, в которую вошли представители властей и эксперты различных специальностей. Работу группы будет курировать первый заместитель председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.
Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.
Перед смертью лидер Кубинской революции попросил не называть его именем площади и улицы, а также не воздвигать памятники в его честь. Воля команданте была исполнена, однако на улицах кубинских городов нередко можно встретить плакаты с такими надписями, как «Фидель с нами» и «Да здравствует революция».
В апреле 2017 года в Гаванском университете открылась кафедра по изучению наследия Фиделя Кастро. В начале нынешнего года появилось специальное учреждение, которое будет заниматься воплощением в жизнь научных идей лидера Кубинской революции.
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