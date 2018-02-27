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Массовые увольнения электриков начались в Венесуэле
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Массовые увольнения электриков начались в Венесуэле 

Российская Газета 27 февраля 2018
Венесуэла рискует остаться без электриков. Из-за кризиса и низких зарплат все меньше людей хотят работать в этой сфере.
"Более 10 тысяч человек по всей стране уволились. И каждый день кто-то подает заявление об уходе или просто перестает появляться на рабочем месте", — рассказал руководитель Федерации работников сферы электроснабжения Хуан Гарсиа.
Он добавил, что участившиеся случаи отключения света по всей стране связаны с нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций. А вот президент Венесуэлы Николас Мадуро считает иначе. По мнению главы государства, за сбоями в подаче электроэнергии стоят силы правого толка, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране и сорвать проведение президентских выборов. Об этом пишет ТАСС.
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