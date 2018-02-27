Массовые увольнения электриков начались в Венесуэле

Венесуэла рискует остаться без электриков. Из-за кризиса и низких зарплат все меньше людей хотят работать в этой сфере.

"Более 10 тысяч человек по всей стране уволились. И каждый день кто-то подает заявление об уходе или просто перестает появляться на рабочем месте", — рассказал руководитель Федерации работников сферы электроснабжения Хуан Гарсиа.