Массовые увольнения электриков начались в Венесуэле 

Венесуэла рискует остаться без электриков. Из-за кризиса и низких зарплат все меньше людей хотят работать в этой сфере.
"Более 10 тысяч человек по всей стране уволились. И каждый день кто-то подает заявление об уходе или просто перестает появляться на рабочем месте", — рассказал руководитель Федерации работников сферы электроснабжения Хуан Гарсиа.
Он добавил, что участившиеся случаи отключения света по всей стране связаны с нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций. А вот президент Венесуэлы Николас Мадуро считает иначе. По мнению главы государства, за сбоями в подаче электроэнергии стоят силы правого толка, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране и сорвать проведение президентских выборов. Об этом пишет ТАСС.