В Венесуэле неизвестные хотели совершить диверсию

Министр транспорта Венесуэлы Карлос Осорио заявил, что неизвестные попытались совершить диверсию на железной дороге. Об этом сообщает Globovision.
Отмечается, что три человека хотели пустить под откос пассажирский состав.
«Они попытались организовать крушение поезда, который связывает Каракас и Куа, положили на рельсы арматуру и камни, чтобы поезд сошёл с рельсов», — заявил он.
По мнению Осорио, за диверсией могли стоять представители венесуэльской оппозиции.
Министр призвал сообщать всеми возможными способами о любых попытках подобного саботажа.
В прошлом году главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.