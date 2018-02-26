Ещё
Посольство России прокомментировало «кокаиновое дело»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство России в Аргентине прокомментировало «кокаиновое дело» 

РИА Новости 26 февраля 2018
Фото: Фото : страница Gendarmería Nacional в Twitter
Сообщения, что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прилетал в Аргентину "для разруливания" ситуации с найденными в российском посольстве наркотиками, могут вызвать только улыбку, заявила дипломатическая миссия в понедельник.
Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника аргентинской полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
"У тех, кто знаком со сроками планирования визитов государственных деятелей такого уровня, (сообщение о том, что целью визита Патрушева было "разруливание" ситуации в посольстве) может вызвать только улыбку: в соответствии с международной протокольной практикой подобные поездки согласуются заранее, тем более что в рамках визита Н. П. Патрушева готовилась и состоялась его беседа с президентом Аргентины М. Макри", — пишет дипмиссия в Facebook.
РИА Новости: последние новости
Себастьян Пиньера вступил в должность президента Чили В Перу левые пригласили Мадуро на параллельное "Саммиту Америк" заседание Мексика нарастит производство мяса для поставок в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России234
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям179
Атомные подлодки РФ дошли до США148
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео431
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле313
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение