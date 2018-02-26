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СМИ: Уругвай включился в расследование контрабанды наркотиков в Россию из Аргентины
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СМИ: Уругвай включился в расследование контрабанды наркотиков в Россию из Аргентины 

Газета.Ru 26 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Полиция Уругвая подключилась к расследованию схемы поставки наркотиков из Латинской Америки в Россию, сообщает El Observador.
По данным издания, в министерстве внутренних дел Уругвая появилась информация о том, что страна могла быть промежуточным пунктом отправки наркотиков. Отмечается, что согласно публикациям аргентинских СМИ один из фигурантов дела о доставке кокаина в российское посольство в Аргентине в телефонных разговорах упоминал Уругвай.
Ранее сообщалось, что управделами президента опровергло участие отряда «Россия» в «кокаиновом деле».
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