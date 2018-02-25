Источник опроверг информацию об участии Патрушева в перехвате кокаина из Аргентины

"Это чьи-то фантазии и фейк", — сказал источник.

Источник отметил, что данный самолет не предназначен для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов. Также источник сказал, что в текстах СМИ содержатся некорректные сроки визита Патрушева в Аргентину.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали об участии самолета Патрушева в перехвате кокаина из Аргентины.