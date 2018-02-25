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Источник опроверг информацию об участии Патрушева в перехвате кокаина из Аргентины
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Источник опроверг информацию об участии Патрушева в перехвате кокаина из Аргентины 

Газета.Ru 25 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
В аппарате Совета безопасности России опровергли сообщения СМИ о том, что самолет секретаря Совета безопасности Николая Патрушева принимал участие в операции по перехвату поставки кокаина из Аргентины в Европу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"Это чьи-то фантазии и фейк", — сказал источник.
Источник отметил, что данный самолет не предназначен для перевозки дипломатической почты и дипломатических грузов. Также источник сказал, что в текстах СМИ содержатся некорректные сроки визита Патрушева в Аргентину.
Ранее сообщалось, что СМИ узнали об участии самолета Патрушева в перехвате кокаина из Аргентины.
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