Рауль Кастро отмечает первый юбилей на посту руководителя Кубы

Сегодня — ровно 10 лет, как Рауль Кастро занимает пост председателя Государственного совета Кубы . В феврале срок его полномочий должен был закончиться, но парламент решил оставить Кастро на высшей государственной должности острова Свободы до середины апреля. На этом посту Рауль Кастро сменил своего брата Фиделя

Рауль Кастро родился на Кубе в семье владельца сахарной плантации в 1931 году — на пять лет позже своего брата, легендарного кубинского революционера Фиделя Кастро. Учился в Гаванском университете, боролся против диктатуры Батисты. В 1953 году после штурма казармы в Сантьяго-де-Куба получил 15 лет тюрьмы, но через два года попал под амнистию. Уехал в Мексику , но после победы кубинской революции в 1959-м возглавил вооруженные силы республики.

Следующие 30 лет Рауль Кастро занимал различные должности в правительстве. С его подачи на Кубе появились зоны свободной торговли, что позволило стране выйти на мировой рынок. В 1997 году Фидель Кастро назвал Рауля преемником, а в 2006 году из-за болезни делегировал ему все полномочия.

Через два года Рауля Кастро избрали новым председателем Госсовета страны. Практически сразу он провел ряд реформ, разрешил кубинцам пользоваться Интернетом и мобильным телефоном, а также позволил фермерам самим распоряжаться своей землей.