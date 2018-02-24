Неизвестные оставили без света сразу восемь штатов Венесуэлы

Сразу восемь штатов Венесуэлы остались в пятницу без света из-за взрыва конденсатора на подстанции. Министр электрической энергии страны Луис Мотт Домингес уже заявил о признаках диверсии. Злоумышленники хотят дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами, намеченными на 22 апреля.

"Когда мы пытались восстановить подачу электроэнергии, было выявлено, что система защиты и прерывателей кем-то была повреждена", — подчеркнул политик. По его словам, специалистам в кратчайшие сроки удалось вернуть свет в дома семи штатов.