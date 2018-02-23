Артиллерийским салютом отметила Куба столетие создания Красной армии

ГАВАНА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев /. Двадцать один артиллерийский залп прогремел в пятницу на Кубе в честь столетия создания Красной армии. Торжественная церемония состоялась у мемориала советского воина-интернационалиста в окрестностях Гаваны.

Цветы к Вечному огню и могилам советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга на Острове свободы, возложили представители Революционных вооруженных сил (РВС) и министерства внутренних дел Кубы, послы России Белоруссии в карибской стране Михаил Камынин Александр Александров , сотрудники военных атташатов ряда государств. Солдаты почетного караула установили у мемориала четыре венка — от РВС, посольств РФ и Белоруссии и Кубинского института дружбы народов. Под звуки военного оркестра торжественным маршем прошли парадные расчеты кубинских ВС.

С приветственным словом к гостям церемонии обратился военный атташе при посольстве России на Кубе Валерий Зубарев . «Сегодня мы отмечаем столетие создания Красной армии и 40-летний юбилей мемориала советского воина-интернационалиста. Для нашей страны 23 февраля — это праздник мужества, военной доблести и служения интересам России», — отметил Зубарев.

Он поблагодарил Кубу за содержание мемориального комплекса в идеальном порядке. Горящий у мемориала Вечный огонь не угасал ни на минуту даже в самые трудные для страны дни острого дефицита энергоресурсов. «Этот мавзолей — память о советских солдатах, о нашей совместной истории, о дружбе и сотрудничестве между нашими братскими народами», — сказал российский военный атташе.

Надежная и прочная дружба

"Мы поздравляем россиян с Днем защитника Отечества и всегда будем дорожить дружбой между нашими народами и нашими вооруженными силами", — заявил кубинский бригадный генерал Альсибиадес Перес Риверо.

По его словам, СССР сыграл огромную роль в превращении кубинской партизанской армии в профессиональные вооруженные силы. «Из СССР и других социалистических стран на Кубу поступало вооружение, технические и военные специалисты обучали наших офицеров и солдат. Мы вместе противостояли всем возникавшим угрозам», — отметил Перес Риверо.

В церемонии принимал участие первый космонавт Кубы, бригадный генерал Арнальдо Тамайо Мендес — член советско-кубинского экипажа, совершившего полет в космос 18 сентября 1980 года на корабле «Союз-38». «Сегодня знаменательная дата не только для российского, но и для кубинского народа. Военное сотрудничество между нашими странами продолжается и по сей день. Российские ВС всегда стоят на страже мира, безопасности и справедливости», — заявил в беседе с корресподентом ТАСС Тамайо Мендес, возглавляющий Общество российско-кубинской дружбы.

Мемориал советского воина-итернационалиста

Мемориал советского воина-интернационалиста был открыт 23 февраля 1978 года к 60-летию ВС СССР. Здесь захоронены 68 советских солдат и офицеров, в том числе одна женщина, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е годы.

На центральной плите мемориала изображены две руки. В одной из них — автомат, что символизирует помощь советских ВС Кубе. В другой — лавровая ветвь, олицетворяющая дань памяти кубинского народа советским воинам.

Церемония возложения венков к мемориалу проходит в Гаване три раза в год — 23 февраля, 9 мая и 7 ноября.