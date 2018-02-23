Мадуро рассказал, что оппозиция готовила похищение экс-чиновника

"Мы задержали группу представителей террористической партии «Народная воля» на севере Каракаса. У нас есть записи, свидетельства, что они готовили похищение и покушение против жизни экс-министра (финансов) и экс-главы ЦБ Нельсона Мерентеса", — заявил Мадуро в ходе своего выступления по Facebook Live.

По словам Мадуро, он уже отдал распоряжение главе боливарианской службе разведки Sebin предоставить все необходимые доказательства террористических намерений этой группы.