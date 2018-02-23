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Мадуро рассказал, что оппозиция готовила похищение экс-чиновника
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Мадуро рассказал, что оппозиция готовила похищение экс-чиновника 

РИА Новости 23 февраля 2018
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 23 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о задержании группы людей из оппозиционной партии «Народная воля», которая якобы готовила похищение бывшего высокопоставленного чиновника.
"Мы задержали группу представителей террористической партии «Народная воля» на севере Каракаса. У нас есть записи, свидетельства, что они готовили похищение и покушение против жизни экс-министра (финансов) и экс-главы ЦБ Нельсона Мерентеса", — заявил Мадуро в ходе своего выступления по Facebook Live.
По словам Мадуро, он уже отдал распоряжение главе боливарианской службе разведки Sebin предоставить все необходимые доказательства террористических намерений этой группы.
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