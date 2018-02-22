Нижняя палата конгресса Бразилии в апреле проголосует по приватизации Eletrobras

МЕХИКО , 22 фев /ПРАЙМ/. Нижняя палата бразильского конгресса в апреле проголосует по приватизации государственного энергетического гиганта Eletrobras, сообщил спикер палаты Родриго Майа, которого цитирует портал EBC.

По словам председателя, до середины апреля сделку должна рассмотреть профильная комиссия палаты депутатов, а в следующие две недели пройдет голосование самой палаты.

Президентская администрация планирует получить от приватизации 12 миллиардов реалов (около 3,5 миллиардов долларов), но сталкиваются с сопротивлением конгресса.