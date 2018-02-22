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Президент Колумбии: правозащитники должны больше работать с мигрантами из Венесуэлы
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Президент Колумбии: правозащитники должны больше работать с мигрантами из Венесуэлы 

ТАСС 22 февраля 2018
ТАСС, 22 февраля. /ТАСС/. Массовая миграция из Венесуэлы в Колумбию должна быть в центре внимания деятельности правозащитников региона. Такое мнение высказал в четверг колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос на открытии заседания Межамериканской комиссии по правам человека (исп. CIDH), сообщила электронная версия газеты El Nacional.
"Я призываю CIDH к тому, чтобы в рамках своей работы по защите прав человека на континенте она сосредоточила усилия на этом явлении, которое усиливается в последние месяцы", — сказал глава государства. Он включил миграцию граждан соседней страны в число «новых задач», с которыми сталкивается колумбийское государство. Глава CIDH Франсиско Хосе Эгигурен Праэли ранее в этом месяце назвал ситуацию в Венесуэле «тяжелейшей».
В настоящее время на территории Колумбии находятся более 550 тыс. венесуэльцев. В первой половине февраля Сантос объявил о создании специальной межведомственной группы в ответ на резкий рост числа выходцев из соседней страны. В ее состав входят военнослужащие, сотрудники полиции, прокуратуры и миграционной службы.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. В 2017 году страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.
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