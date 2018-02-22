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Компания «Синара-Транспортные Машины» поставила на Кубу вторую партию тепловозов
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Компания «Синара-Транспортные Машины» поставила на Кубу вторую партию тепловозов 

ТАСС 22 февраля 2018
ГАВАНА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Российская машиностроительная компания «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) доставила в среду в порт Гаваны вторую партию из восьми тепловозов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС руководитель представительства СТМ на Кубе Геннадий Доценко.
Первая партия из семи тепловозов серии ТГМ8КМ была доставлена на Кубу в ноябре 2017 года. «В этом году мы поставим еще 28 единиц — четыре партии. Планируется, что следующая партия из семи тепловозов будет отгружена в марте и поступит в порт Гаваны в конце мая — начале июня», — сказал Доценко.
Производство тепловозов для кубинских железных дорог осуществляется на Людиновском тепловозостроительном заводе, расположенном в Калужской области. В рамках контракта СТМ планирует до конца 2021 года поставить в карибскую страну в общей сложности 75 локомотивов.
СТМ реализует на Кубе проекты общей стоимостью почти 200 млн евро. Помимо локомотивов, в этом году компания поставит на Кубу также рельсовые автобусы. Кроме того, ведется работа по модернизации локомотиворемонтного депо в Гаване, для которого в течение двух лет будет поставлено более тысячи станков.
Проект по поставке техники на Кубу реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Российского экспортного центра. СТМ осуществляет также обучение кубинских железнодорожников.
СТМ — дивизиональный холдинг группы «Синара». Направления деятельности — локомотивостроение, инжиниринг, производство дизельных двигателей и путевой техники, предоставление услуг по сервисному обслуживанию железнодорожной техники.
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