Генпрокурор Венесуэлы сообщил, что ущерб от коррупции в стране составил $15 млрд

ТАСС , 21 февраля. Коррупция в нефтедобывающей отрасли Венесуэлы и отмывание денег нанесли стране многомиллиардный ущерб. Об этом сообщил в своем выступлении в среду Тарек Вильям Сааб, назначенный Конституционной ассамблей генеральным прокурором Боливарианской Республики.

"Предполагается, что имущественный ущерб составил $15 млрд без учета контрактов с завышенной стоимостью в районе нефтеносного пояса реки Ориноко, которые распределялись без соблюдения необходимых процедур", — приводит высказывание Сааба Twitter Генпрокуратуры

К настоящему времени, по данным ведомства, были задержаны 76 сотрудников государственной нефтегазовой компании PDVSA, из них 21 занимали высокие руководящие должности. Кроме того, еще порядка 20 человек были взяты под стражу по подозрению в отмывании денег за границей и махинациях с государственной системой обмена валюты.