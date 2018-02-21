Власти Колумбии объявили, что скоро начнут регистрировать выходцев из Венесуэлы

ТАСС , 21 февраля. Колумбия уже на следующей неделе начнет новую регистрацию находящихся на ее территории сотен тысяч выходцев из Венесуэлы. Об этом сообщила во вторник министр иностранных дел Колумбии Мария Анхела Ольгин.

"Мы изучали необходимую информацию с различными ведомствами, работая с прокуратурой и аппаратом уполномоченного по правам человека, которые и займутся составлением списка. Надеемся, что сможем начать на следующей неделе", — цитирует Ольгин сайт телеканала Globovision.

По словам министра, таким образом власти надеются помочь венесуэльцам с получением разрешения на временное пребывание, которое позволит им легально работать и иметь доступ к медицинскому обслуживанию. В настоящее время на территории Колумбии находятся более 550 тыс. граждан Венесуэлы.

В минувшее воскресенье из страны депортировали 102 нелегальных мигранта из Боливарианской Республики. Они были задержаны в колумбийском городе Араука, столице одноименного департамента. Задержание произвели члены специальной межведомственной группы. Решение о ее создании ранее в этом месяце принял президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в ответ на резкий рост числа выходцев из соседней страны.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. В 2017 году страну на протяжении нескольких месяцев сотрясали антиправительственные манифестации, в ходе которых погибли не менее 120 человек.