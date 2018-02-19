Президент Чили посетит Японию в преддверии подписания соглашения по ТТП

ТОКИО, 19 февраля. / ТАСС /. Президент Чили Мишель Бачелет посетит Японию с 22 по 25 февраля в преддверии предстоящего в марте подписания новой версии соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Об этом в понедельник объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Япония и Чили разделяют базовые ценности и поддерживали дружеские отношения на протяжении более 120 лет в качестве партнеров по развивающемуся Тихоокеанскому региону. Рассчитываем, что этот визит углубит отношения дружбы и доверия между нашими государствами", — подчеркнул Суга. В ходе визита Бачелет проведет переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ , а также удостоится аудиенции у императора Акихито.

Подписание новой версии соглашения о ТТП при участии 11 стран за исключением США намечено на 8 марта, пройти оно должно в Чили.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве после семи лет переговоров было заключено в феврале 2016 года в Новой Зеландии. Участниками этой зоны свободного движения товаров, услуг, капиталов и технологий должны были стать 12 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония и США. Однако президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность объявил, что Вашингтон отказывается от ТТП, так как соглашение, по его мнению, дает необоснованные выгоды конкурентам и не в полной мере учитывает американские интересы.

Отказ США нанес удар по договоренности, однако ее остающиеся участники продолжали консультации и в январе на встрече в Токио договорились подписать в марте новое подкорректированное соглашение с участием 11 стран. Главным координатором этого процесса выступает Япония как наиболее крупная экономика в рамках формируемого сообщества. Агентство Kyodo полагает, что переговоры о подключении США к этой структуре неминуемо будут носить крайне трудный характер, поскольку президент Трамп неоднократно выказывал критику в отношении торговой политики Токио, в частности, критиковал за закрытость ее рынок автомобилей.