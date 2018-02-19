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Президент Венесуэлы обратился к народу на языке жестов
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Президент Венесуэлы обратился к народу на языке жестов 

Российская Газета 19 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Президент Венесуэлы удивил население необычным телеобращением. Николас Мадуро решил использовать язык жестов для глухонемых. «Сюрприз» был анонсирован самим политиком в Twitter.
В записи оригинального послания участвовали сам глава государства, его супруга, вице-президент, министр связи и информации, а также глава Национального учредительного собрания.
Они разделили обращение на части, и каждый записал свою фразу. Послание c субтитрами транслировал телеканал «Венесолана де телевисьон», передает РИА Новости.
"Мы хотим единую Венесуэлу. Многие не хотят нас слушать, но мы будем продолжать говорить. Вы нам все нужны: молодежь, женщины, люди старшего поколения, дети, взрослые. Вместе возможно все", — говорится в сообщении, адресованному народу. Причины, побудившие политиков на столь неожиданный шаг, пока не называются.
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