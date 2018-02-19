В Бразилии заключенные взяли в заложники семь надзирателей

В пригороде Рио-де-Жанейро заключенные одной из тюрем взяли в заложники семь надзирателей. Троих уже удалось освободить, четверо еще находятся в руках преступников.

На место ЧП прибыли бойцы элитного подразделения военной полиции штата. При попытке побега двое заключенных были ранены. Как отмечает ТАСС , тюрьма «Милтон диас» рассчитана на 884 места, однако в момент происшествия в ней содержались 2027 человек.

Инцидент в исправительном учреждении произошел через два дня после заявления президента Бразилии искоренить организованную преступность в Рио-де-Жанейро. Правительство страны отдало армии приказ взять на себя командование полицейскими силами штата. Подобная мера была предпринята властями впервые за 30 лет.