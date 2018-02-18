Гавана за 1-2 дня — интересные места и маршруты Гаваны, фото и описание

Гавана, Куба

В наши дни все говорят о Кубе. Несмотря на то, что в стране происходят массовые изменения и постепенно открываются ее границы, даже в ее крупнейшей соседней стране, туристы сходят с ума от поездки на Кубу. Столица Гавана является конечной целью путешествия, которую никто не хочет пропустить.

Если у вас только один-два деня в Гаване, довольно сложно вписать в график все достопримечательности и мероприятия, которые может предложить этот харизматичный и буйный город, но все же достаточно времени, чтобы город очаровал вас своей энергией и рушительным очарованием. https://horosho-tam.ru расскажет вам подробно и на привычном русском языке о Гаване.

Какое время выбрать для посещения Гаваны?

Гавана, какая она есть

В идеале это будет с марта по июнь. Летом слишком влажно и жарко, из-за сезона дождей нужно быть готовым к тому, что ливни могут идти почти каждый день. Зимой, в свою очередь, может быть очень много туристов из северных стран.

Что нужно знать о Гаване?

Старые автомобили на улицах Гаваны

Город Гавана — яркая столица Кубы, основанная более 500 лет назад как испанский колониальный город. Его уникальное очарование кроется в живописных улицах Старой Гаваны, исторических площадях, старых автомобилях кадиллак и звуках сальсы. Колониальная архитектура с её красочными фасадами, сильно повреждена временем, но при поддержке программы Всемирного наследия ЮНЕСКО надеемся удастся возродить её прежнее великолепие.

2 дня в Гаване (можно обойти за 1 день), маршрут

Начните свой день в Habana Vieja (Старая Гавана)

Coco-такси Гавана Вьеха, Куба

Гавана Вьеха, всемирно известна как Старая Гавана, является самой старой и самой завораживающей частью города, сформированной различными влияниями начиная с основания города в 1519 году. Её мощеные улицы, впечатляющие колониальные здания и яркая атмосфера вокруг, делают это место идеальным для того чтобы начать свой день в столице Кубы.

Гавана Вьеха, Гавана, Куба

Посетите собор и замок Королевской армии

Кафедральный Собор, Гавана

Прогуляйтесь по живописным улицам, заблудитесь и, наконец, выйдете к Соборной площади. Посетите собор, один из лучших примеров архитектуры барокко на Кубе. Пройдите за угол и осмотрите замок Королевской крепости, который считается самым старым каменным фортом в Северной и Южной Америке.

Кафедральный собор, Гавана, Куба

Киоски старых книг на площади Оружия

Площадь Пласа де Армас, Гавана

Отдохните в тени деревьев на Пласа-де-Армас. Это приятное место для общения с местными жителями, поскольку оно обычно заполнено людьми всех возрастов. Есть также много киосков, продающих старые книги, плакаты и другие старинные предметы.

Пласа-де-Армас, Гавана, Куба

Посетите Центральную Гавану и пообедайте в Barrio Chino

Китайский квартал — Баррио Чино, Гавана

Центральная Гавана ничем не отличается от Старой Гаваны. Разрушающийся фасад зданий и сломанные тротуары, да это не самое представительное место, но его слегка хаотичная атмосфера и шумные улицы — лучшее место, чтобы познакомиться с местной культурой и сегодняшней Кубой. Если вы проголодались, посетите Barrio Chino или город Havana China. Здесь вы найдете замечательную смесь как кубинских, так и международных блюд по очень выгодным ценам.

Центральная Гавана, Куба

Рынок искусств и сувениров San José Artisans (Сан Хосе)

Рынок Сан Хосе, Гавана

Рынок Сан-Хосе является прекрасным местом для покупок предметов искусства и сувениров. Это также отличное место, чтобы попробовать свежеприготовленные ананасовые и кокосовые соки, а также коктейли Pina Colada.

Рынок Сан-Хосе, Гавана, Куба

Отправляйтесь посмотреть закат в Малекон

Набережная Малекон, Гавана

Проведите свой вечер, пройдясь мимо Кастильо-де-Сан-Сальвадор-де-ла-Пунта, спуститесь по Малекону и посмотрите на один из самых впечатляющих закатов. Вы заметите, как весь променад превращается в прекрасное место отдыха всего за несколько часов и заполняется местными жителями, болтающимися и пьющими ром.

Набережная Малекон, Гавана, Куба

Поужинайте в Paladar La Abadia

Ресторан-Бар «Paladar La Abadia», Гавана

Ресторан-Бар Paladar La Abadia, расположен на набережной Малекон. Это отличное и недорогое место (ужин от 4 песо), где вы можете отведать местные блюда. Обычно он переполнен в поздние часы, поэтому если вы хотите попасть сюда, придите пораньше. Это хорошее место, чтобы выпить вкусный мохито.

Ресторан-Бар «Paladar La Abadia», Гавана, Куба

Ночь в районе Ведадо

Джаз-клуб «Zorra y el Cuervo», Гавана

После того, как вы набьёте свой живот хорошими кубинскими блюдами, отправляйтесь веселиться. Если вы хотя бы немного разбираетесь в джазе, направляйтесь в Zorra y el Cuervo для того, чтобы послушать хорошую джазовую музыку. Входной билет стоит 10 песо, в эту стоимость включены два коктейльных напитка. Убедитесь, что вы не в шлепанцах, иначе вас не пустят.

Джаз-клуб «Zorra y el Cuervo», Гавана, Куба

Проведите ночь в стиле современного арт-искусства

Кубинская Художественная Фабрика, Гавана

Fabrica de Arte Cubano (Кубинская Художественная Фабрика) — идеальное место для тех, кто не хочет разрываться между ночью в художественной галерее, кинотеатре или ночном клубе. На самом деле это лучшее место на Земле, чтобы провести вечер. В любом случае, не приходите слишком поздно — фабрика работает только до 3 утра.

Кубинская Художественная Фабрика, Гавана, Куба

Дополнительные советы

На Кубе используются две валюты — CUC и CUP, ни одна из которых не является международной. Это означает, что вам нужно будет поменять свои деньги, как только вы окажетесь в стране. Чаевые на Кубе не являются обязательными, хотя иногда они уже включены в счет в размере 10% за обслуживание. Если нет, можете оставить 5% от общего счета. Всегда проверяйте свой счёт в барах и ресторанах. К сожалению, иногда сумма там больше, чем положено. Общественный транспорт, даже будучи супер дешевым, не является самым эффективным способом передвижения. Такси и сосо-такси довольно дешевы, но будьте готовы что придется торговаться. Английский язык не широко распространен на Кубе. Прежде чем отправиться туда, изучите основные испанские фразы.