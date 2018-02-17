Ещё
Президент Бразилии пообещал искоренить преступность в Рио-де-Жанейро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Бразилии пообещал искоренить преступность в Рио-де-Жанейро 

Российская Газета 17 февраля 2018
«Правительство примет все необходимые меры для этого. Мы больше не потерпим смерть невинных. Неприемлемо хоронить отцов и матерей, честных тружеников, полицейских, подростков и детей», — заявил Мишел Темер.
Он отметил, что метастазы организованной преступности распространились на всю страну. В связи с этим правительство страны отдало армии приказ взять на себя командование полицейскими силами штата Рио-де-Жанейро.
Подобная чрезвычайная мера была предпринята властями впервые за 30 лет, подчеркивает ТАСС. В прошлом году в регионе зарегистрированы 5332 убийства, что на 6 процентов больше, чем в 2016 году.
Российская Газета: последние новости
В Латинской Америке завершилась эпоха женщин-президентов Москва рассчитывает на приезд 23 миллионов туристов благодаря ЧМ по футболу Депутат застрелена в центре Рио-де-Жанейро
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России333
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям188
Атомные подлодки РФ дошли до США187
Люди согрешили с денисовцами дважды26
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео535
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение