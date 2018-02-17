Президент Бразилии пообещал искоренить преступность в Рио-де-Жанейро

«Правительство примет все необходимые меры для этого. Мы больше не потерпим смерть невинных. Неприемлемо хоронить отцов и матерей, честных тружеников, полицейских, подростков и детей», — заявил Мишел Темер.

Он отметил, что метастазы организованной преступности распространились на всю страну. В связи с этим правительство страны отдало армии приказ взять на себя командование полицейскими силами штата Рио-де-Жанейро.