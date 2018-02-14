Число жертв взрыва в Боливии возросло до четырех человек

До четырех человек увеличилось число погибших при новом взрыве в боливийском городе Оруро, где в минувшую субботу при взрыве газа во время проведения карнавала погибли восемь и был ранен 51 человек.

"В настоящий момент у нас есть четверо погибших в результате этой атаки в городе Оруро", — приводит агентство ABI заявление главы медицинской службы города Карлоса Гутьерреса. Ранее сообщалось, что при втором взрыве во вторник погибли два человека, десять получили ранения.

По указанию президента Боливии власти начали расследование обстоятельств происшедшего, однако пока информации о причинах второго взрыва нет, хотя есть трое задержанных подозреваемых. Улицы Оруро патрулируют полиция и военные.