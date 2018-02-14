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Число жертв взрыва в Боливии возросло
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Число жертв взрыва в Боливии возросло до четырех человек 

РИА Новости 14 февраля 2018
Фото: Reuters
До четырех человек увеличилось число погибших при новом взрыве в боливийском городе Оруро, где в минувшую субботу при взрыве газа во время проведения карнавала погибли восемь и был ранен 51 человек.
Ранее сообщалось, что при втором взрыве во вторник погибли два человека, десять получили ранения.
"В настоящий момент у нас есть четверо погибших в результате этой атаки в городе Оруро", — приводит агентство ABI заявление главы медицинской службы города Карлоса Гутьерреса.
По указанию президента Боливии власти начали расследование обстоятельств происшедшего, однако пока информации о причинах второго взрыва нет, хотя есть трое задержанных подозреваемых. Улицы Оруро патрулируют полиция и военные.
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