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Венесуэла объявила персоной нон грата посла Испании
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Венесуэла объявила посла Испании персона нон грата 

РИА Новости 25 января 2018
Фото: РИА Новости
Правительство Венесуэлы объявило посла Испании Хесуса Сильву Фернандеса персона нон грата в связи с "агрессией" и "вмешательством во внутренние дела".
"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла доводит до сведения национального и международного сообщества решение объявить посла Королевства Испания Хесуса Сильву Фернандеса персона нон грата, начиная с сегодняшнего дня, в связи с неоднократными случаями агрессии и повторяющимися актами вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны испанского правительства", — говорится в заявлении МИД страны.
В минувшую среду глава МИД Хорхе Арреаса сообщил об отзыве посла Венесуэлы в Испании из-за "колониальной агрессии правительства Королевства Испании".
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