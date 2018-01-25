Венесуэла объявила персоной нон грата посла Испании

Венесуэла объявила посла Испании персона нон грата

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла доводит до сведения национального и международного сообщества решение объявить посла Королевства Испания Хесуса Сильву Фернандеса персона нон грата, начиная с сегодняшнего дня, в связи с неоднократными случаями агрессии и повторяющимися актами вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны испанского правительства", — говорится в заявлении МИД страны. Правительство Венесуэлы объявило посла Испании Хесуса Сильву Фернандеса персона нон грата в связи с "агрессией" и "вмешательством во внутренние дела".

В минувшую среду глава МИД Хорхе Арреаса сообщил об отзыве посла Венесуэлы в Испании из-за "колониальной агрессии правительства Королевства Испании".