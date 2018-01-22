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Бразильский «король пляжа» 22 года прожил в замке из песка
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Бразильский «король пляжа» 22 года прожил в замке из песка 

Lenta.ru 22 января 2018
Мужчина из Бразилии 22 года прожил в песочном замке. Об этом рассказало издание The Mirror.
44-летний Марсио Мицаель Матолитас (Marcio Mizael Matolias), больше известный среди жителей как «Король Марсио», сам чинит замок и должен постоянно следить за ним. В свободное от работы над замком время он читает, рыбачит и играет в гольф. Несмотря на роскошный экстерьер, внутри его жилище площадью всего три квадратных метра и полностью заполнено книгами.
«Люди отдают заоблачные деньги за жилье с видом на море, а мне даже за квартиру не надо платить и живу я отлично», — рассказывает Матолитас. По его словам, у жилья всего один недостаток: в нем бывает очень жарко по ночам, так как песок удерживает тепло. Поэтому иногда Марсио приходится ночевать у друга. Но предпочитает «король пляжа» спать у своих владений, даже если приходится ложиться снаружи у моря.
Мужчина признается, что живет на пляжах всю жизнь. Матолитас также носит корону и скипетр и с удовольствием фотографируется с туристами на фоне своих владений.
В середине января в Екатеринбурге фотограф-любитель Анастасия Попельская обнаружила «барак Снежной королевы» — заиндевевший дом, в котором не отключили отопление. В помещении прорвало трубы, поэтому сочетание пара и холода создало необычный интерьер. По словам мужа Попельской, он напоминает «маленький лес изо льда».
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